OPÉRA AU CINÉMA Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

OPÉRA AU CINÉMA Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 21 mai 2022, Albi. OPÉRA AU CINÉMA

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le samedi 21 mai à 18:45 « Lucia Di Lammermoor » opéra en trois actes de Gaetano Donizetti, présenté en italien sous-titré en français. Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T18:45:00 2022-05-21T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Adresse Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi Departement Tarn

Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

OPÉRA AU CINÉMA Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale 2022-05-21 was last modified: by OPÉRA AU CINÉMA Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale 21 mai 2022 Albi Salle Arcé Cinéma de la Scène Nationale Albi

Albi Tarn