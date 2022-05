Opéra au cinéma : Lucia Di Lammermoor Le Bugue, 21 mai 2022, Le Bugue.

Opéra au cinéma : Lucia Di Lammermoor Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue

2022-05-21 18:15:00 – 2022-05-21 Salle Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau

Le Bugue Dordogne

Le Métropolitan Opéra de New-York enrichi sa saison avec Lucia Di Lammermoor, pièce phare du compositeur italien Donizetti, Lucia Di Lammermoor comporte un sextuor réputé pour être l’un des plus beaux ensembles de tout le répertoire. Un amour à la Roméo et Juliette, trop beau pour être vécu, trop dangereux pour ceux qui l’entourent. nLe chef-d’œuvre tragique du compositeur italien Gaetano Donizetti est l’archétype de l’opéra romantique. Son rôle-titre, qui oscille entre fragilité et folie représente un formidable challenge pour la soprano Nadine Sierra qui l’incarne. nLa distribution remarquable de cette nouvelle production électrisante signée Simon Stone promet une soirée à couper le souffle ! Boissons et assiettes garnies sont proposées pendant l’entracte. Réservation obligatoire.

©Guy Thomasset

