Opéra au Cinéma – Les Noces de Figaro
Cinéma Le Rexy
Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge

le dimanche 24 avril 2022

Cinéma Le Rexy, le dimanche 24 avril à 16:00

_**Opéra en 4 actes de W. A. Mozart. Mise en scène : Netia Jones. Direction musicale : Gustavo Dudamel / 3h40**_ _**avec Peter Mattei, Maria Bengtsson, Ying Fang**_ En reprenant la comédie de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale qui mit en émoi toute la société parisienne, Mozart et Da Ponte s’assuraient leur réussite. _La nouvelle production de Netia Jones conserve l’essence même de la pièce de Beaumarchais en questionnant avec humour mais non sans espièglerie les rapports humains._

Tarif plein : 12€, -18 ans : 8€

Projection d’un Opéra enregistré enregistré le 3 février 2022 à L’Opéra National de Paris. Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T16:00:00 2022-04-24T19:40:00

