Dans les années 20, les bandits ont leur repère : le cabaret L’Âge d’or. Boris, un jeune pêcheur, aperçoit Rita, tombe sous son charme et la suit dans les rues bondées de la ville. Arrivé devant le cabaret, il se rend compte qu’elle n’est autre que la fameuse danseuse « Mademoiselle Margot » convoitée par le mafieux Yashka. Ce ballet jazzy aux allures de music-hall offre une plongée dans les cabarets des Années Folles. Lumière tamisée et rythme endiablé ravivent le sentiment de liberté réjouissant de l’interdit des numéros de danse pratiqués en secret. Ce ballet original au triangle amoureux passionné n’existe qu’au Bolchoï !

15, 20, 25€

Vivez une expérience unique au cinéma en direct du Metropolitan Opera de New York.

