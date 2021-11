Albi Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi, Tarn Opéra au cinéma : la walkyrie Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Opéra au cinéma : la walkyrie Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 30 mars 2019, Albi. Opéra au cinéma : la walkyrie

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le samedi 30 mars 2019 à 17:00

Les jumeaux Siegmund et Sieglinde s’aiment d’un amour interdit. Pour protéger les lois du mariage, le Dieu Wotan envoie sa fille la Walkyrie Brünnhilde terrasser Siegmund en favorisant son ennemi lors d’un combat. Incapable de frapper le jeune homme, la déesse guerrière choisit de le protéger, au péril de sa vie. Chef wagnérien par excellence, Philippe Jordan dirige l’œuvre de Wagner réputée comme la plus bouleversante avec la célèbre chevauchée des Walkyries. Profondément humain, cet opéra est idéal pour apprivoiser le répertoire du compositeur allemand.

15, 20, 25€

Vivez une expérience unique au cinéma en direct du Metropolitan Opera de New York. Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-30T17:00:00 2019-03-30T21:30:00

