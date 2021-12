Opéra au cinéma : la flûte enchantée Saint-Jean-Pied-de-Port, 2 janvier 2022, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Opéra au cinéma : la flûte enchantée Saint-Jean-Pied-de-Port

2022-01-02 16:00:00 – 2022-01-02

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

La flûte enchantée. Singspiel en deux actes (1791) / 1 entracte. Durée / 2h47mn Langue / Allemand Sous-titres / Anglais, Français Musique / Wolfgang Amadeus Mozart Livret / Emanuel Schikaneder. Direction musicale / Ryan Wigglesworth Mise en scène, décors et costumes / Barbe & Doucet Création et animation des marionnettes / Patrick Martel Lumières / Guy Simard. Orchestra of the Age of Enlightenment The Glyndebourne Chorus. A l’entracte : dégustation d’un pétillant aromatique

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 5 59 37 06 04

Garazikus

Saint-Jean-Pied-de-Port

