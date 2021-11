Albi Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi, Tarn Opéra au cinéma : La fille du régiment Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le samedi 2 mars 2019 à 18:55

Orpheline, Marie a été recueillie par le sergent Sulpice qui l’emploie comme cantinière dans son régiment. Fou amoureux de Marie, le jeune paysan Tonio s’engage dans le bataillon pour la voir chaque jour. Lorsque la Marquise de Berkenfield révèle la véritable identité de Marie, qui est sa fille, la jeune femme pourrait être séparée à jamais de Tonio. Acclamée par la presse lyrique, la soprano sud-africaine Pretty Yende revient sur la scène du Met face au ténor Javier Camarena pour un opéra d’une grande virtuosité vocale sous la baguette d’Enrique Mazzola. Le savoir-faire de l’alchimiste Donizetti agit une fois de plus avec ce mélange unique de mélancolie et de joie.

15, 20, 25€

Vivez une expérience unique au cinéma en direct du Metropolitan Opera de New York. Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-02T18:55:00 2019-03-02T22:00:00

