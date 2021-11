Opéra au cinéma : Dialogues des carmélites Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, 11 mai 2019, Albi.

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le samedi 11 mai 2019 à 18:00

Promises à une mort certaine, prisonnières dans leur couvent, les sœurs carmélites mettent leur foi à l’épreuve. Dans le doute et l’angoisse, l’une d’elle, Blanche de la Force, parvient à se libérer des passions humaines et à vaincre sa peur pour marcher vers la guillotine. Le canadien Yannick Nézet-Séguin dirige la voix aérienne de la soprano Isabel Leonard. Montré pour la première fois au cinéma depuis New York, l’opéra de Poulenc est la promesse d’une expérience mystique et lyrique sur le sens et la beauté du sacrifice.

15, 20, 25€

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi



