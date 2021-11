Albi Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale Albi, Tarn Opéra au cinéma : Carmen Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale, le samedi 2 février 2019 à 18:55

« Libre elle est née et libre elle mourra », la sulfureuse Carmen séduit le brigadier Don José qui accepte de déserter par amour pour elle, mais l’indomptable bohémienne se lasse vite de cet amour pour passer au suivant. Alors qu’elle attend son nouvel amant, le torero Escamillo, José tente tout pour la ramener à lui, de la supplication à la menace d’un couteau… L’étoile montante de la scène lyrique Clémentine Margaine interprète la sulfureuse Carmen aux côtés du couple Aleksandra Kurzak-Roberto Alagna. Ce casting de haute voltige donne un nouveau souffle aux airs entêtants de Carmen dans la production de Richard Eyre.

15, 20, 25€

Vivez une expérience unique au cinéma en direct du Metropolitan Opera de New York. Salle Arcé – Cinéma de la Scène Nationale Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-02-02T18:55:00 2019-02-02T20:30:00

