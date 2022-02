Opéra « Ariane à Naxos » en direct Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Opéra « Ariane à Naxos » en direct Cinéma VOX 12 rue des écoles Marcigny

2022-03-12 18:55:00 – 2022-03-12 22:00:00

Marcigny Saône-et-Loire
18 EUR
Diffusion du Métropolitan Opéra « Ariane à Naxos » en direct de New-York.
Résumé : Une somptueuse soirée est donnée à Vienne par un riche bourgeois. Au programme : un opéra inédit, à l'issue duquel sera présentée une comédie en guise de divertissement suivi d'un feu d'artifice. À la dernière minute, il est décidé que l'opéra et la comédie se joueront en même temps.
Durée : 3h04
ot.marcigny-semur@wanadoo.fr +33 3 85 25 39 06

