le samedi 18 septembre à 14:00

À l’occasion des [**Journées européennes du patrimoine**](https://patrimonia.nantes.fr/home/actualites/journees-europeennes-du-patrimoi.html) les [**contributeurs nantais**](http://nantes.openstreetmap.fr/) vous feront découvrir les usages et possibilités du projet mondial de cartographie collaborative libre [**OpenStreetMap**](https://openstreetmap.org/). Vous pourrez apprendre comment participer vous aussi à l’amélioration de la carte. N’hésitez pas à apporter vos appareils numériques : smartphones, tablettes, ordinateurs portables.

Entrée libre – Passe sanitaire demandé – Respect des gestes barrières

Atelier de découverte cartographique École primaire publique de Longchamp 8 rue du Vélodrome de Longchamp – Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

