le lundi 22 novembre à 20:30

Un nouveau projet, un nouveau groupe, comme l’urgence de conjurer le sort d’une époque particulière et regarder au loin, devant. Christophe Leloil imagine l’Openminded au gré des collaborations fortes qui ponctuent une vie artistique foisonnante. Construit autour des manières guitaristiques uniques d’Andrew Sudhibhasilp, le répertoire bénéficie du drumming magistral de Cedrick Bec et de l’inspiration profonde du bassiste Pierre Fenichel. La trompette virtuose de LeLoiL, qui promène sa sonorité doucereuse dans le paysage jazzistique européen depuis quelques décennies, s’offre dans ce contexte l’occasion d’un dialogue habité avec la voix diaphane de l’envoûtante chanteuse Emilie Lesbros. CHRISTOPHE LELOIL ( TROMPETTE ) , SERGE LAZAREVITCH (GUITARE), CEDRICK BEC (BATTERIE), PIERRE FENICHEL (CONTREBASSE) INVITÉE EMILIE LESBROS (CHANT)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫JAZZ♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

2021-11-22T20:30:00 2021-11-22T23:00:00

Cité de la musique Marseille