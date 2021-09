OpenLab FabLab BEN,13/15 rue Calixte Camelle,33130 Bègles, 9 septembre 2021, Bègles.

OpenLab

FabLab BEN, 13/15 rue Calixte Camelle, 33130 Bègles, le jeudi 9 septembre à 18:00

Les Open-Lab sont des soirées d’échanges autour des sujets de la culture Maker et des nouvelles technologies. Venez découvrir notre FabLab, nos outils et nos machines, notre atelier et les formations que nous y proposons. Elles permettent de réveiller la curiosité et d’éveiller au Hacking d’objets et à la création technologique et artistique. Elles sont gratuites et accessibles à tous, Makers comme néophytes sans obligation de réservation. Déroulé de la soirée: – Présentation du FabLab Nous vous présentons le lieu et les nouveautés depuis le dernier open-lab que ce soit en termes matériels et immatériels. – Présentation de projets du FabLab Nous vous présentons les projets en cours pour le FabLab, réalisés par les membres de l’association. (FabManagers, Directeur, …) – Présentation de projets Makers Nous donnons la parole aux Makers. Ils peuvent pitcher leurs projets pendant quelques minutes afin de les faire connaitre. – Échanges et convivialités

Entrée libre

Venez (re)découvrir le FabLab BEN ! ⚡ Au programme : convivialité, rencontres et échanges autour des projets de nos Makers et de nos diverses activités.

FabLab BEN,13/15 rue Calixte Camelle,33130 Bègles 13 rue Calixte Camelle, Bègles Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T18:00:00 2021-09-09T20:00:00