Openjam Marseille x Atlanta Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Openjam Marseille x Atlanta Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Scène ouverte, freestyle et danse viendront rythmer une après-midi sur la place des quais.

Scène gratuite et ouverte à toustes les MCs talentueux.euses prêt·es à monter sur scène et à enflammer le public avec leur flow et leur énergie !



Une après-midi de restitutions et de scène ouverte entre Marseille et Atlanta. Scène ouverte, freestyle et danse viendront rythmer une après-midi sur la place des quais.



En première partie, place aux jeunes artistes de l’atelier rap mené par le groupe marseillais Guirri Mafia. À l’issue de sessions de travail intensives encadrées par Djiha & Solda (Guirri Mafia), de séances au studio d’enregistrement de Moris Beat, et de rencontres professionnelles avec des acteur·ices de l’industrie musicale, les jeunes artistes nous présenteront leurs travaux en cours.



À la suite de cette scène ouverte, découvrez le spectacle tout terrain du chorégraphe Kader Attou en compagnie des danseur·ses de l’atelier Accrorap mené par Antuf Hassani et Nabjibe Said, membre de la compagnie Accrorap.





LES ARTISTES DE L’OPEN JAM



COTÉ ATLANTA



SOUL FOOD CYPHER



Sould Food Cypher est une organisation à but non lucratif qui utilise le rap freestyle et le lyrisme pour transformer les individus et les communautés. SFC met en avant les aspects positifs du rap à travers leurs événements CYPHER, leurs tournois et leur travail de proximité. Leur objectif est de fournir aux rappeurs un environnement sûr et stimulant où leur voix et leur art peuvent se développer.

SFC vise à consolider l’art du freestyle en tant qu’esthétique authentique pour la communauté artistique au sens large, et à transmettre cette riche tradition aux générations futures.



Soul Food Cypher est plus qu’un événement, c’est une famille qui promeut le respect, la responsabilité et la connaissance.



COTÉ MARSEILLE



NAPOLEON DA LEGEND



Napoleon Da Legend est un MC et producteur bilingue né à Paris, en France, originaire des Comores, qui a grandi dans la région de Washington. En tant qu’artiste indépendant, il a sorti de nombreux albums, EP et mixtapes inspirés de ses expériences à Washington, D.C. et Brooklyn, N.Y.



Il a collaboré avec de nombreux artistes underground et grand public tels que Raekwon, Sean Price, Smif-N-Wesson, Akhenaton (IAM), Wax Tailor, D-Styles, RA the Rugged Man et Amerigo Gazaway. Tout au long de sa carrière, il a publié de la musique en anglais et en français. Le célèbre journaliste hip-hop Sunez décrit Napoleon Da Legend comme un MC absolument essentiel dans le paysage hip-hop moderne, qualifiant son style unique de Poetic Diaries .



K-MÉLÉON



Figure incontournable de la scène Marseillaise, on l’a connu au sein du groupe de rap La Méthode ou en concert avec The Crush & Mayé . Ambianceur du duo de choc Block Party avec Dj Djel (Fonky Family) aux platines mais également le MC de la soirée référence OLDSKOOL PARTY aux côtés de Dj Djel, Dj Daz (IAM) & Faf Larage à la place des canailles (Marseille).



K-méléon fait ses premiers pas dans le mouvement Hip hop à travers la danse, le beatbox et l’improvisation où il gagne certains titres tel que le Juste debout Marseille catégorie Newstyle 2006 (Danse) et le End of the Weak Marseille 2007 et 2014 (MC). Il a forgé son art sur différentes scènes tel que l’Elysée MontMartre (Paris), La Bellevilloise (Paris), Le Moulin (Marseille), Docks des Suds (Marseille) ou encore le Ninkasi Café (Lyon) aux côtés du groupe La Méthode mais aussi des endroits insolites tel que clubs, bâteaux, bus et même un P.M.U. aux côtés de Dj Djel.



Il est animateur radio pour l’émission Please augmente le level depuis plus d’un an sur Radio Grenouille (88.8 FM). Il a également pour but de transmettre ces différents arts urbains à travers l’Open Jam Concept dont il est le créateur mais également à travers des ateliers rap & improvisation, prestance scénique dans des lieux tel que la Cité de la Musique de Marseille, à l’espace jeunesse d’Aubagne ou encore la Friche belle de Mai mais aussi à l’étranger, notamment la Tanzanie et la Nouvelle Calédonie. Aujourd’hui il revient sur scène pour partager son premier projet solo intitulé One Verse prévu pour Mai/Juin 2024… affaire à suivre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 16:00:00

fin : 2024-05-04 19:30:00

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Openjam Marseille x Atlanta Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-04-05 par Ville de Marseille