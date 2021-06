OPENING XSCANDALE – C’EST MARSEILLE BB R2 Rooftop, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Marseille.

OPENING XSCANDALE – C’EST MARSEILLE BB

R2 Rooftop, le samedi 3 juillet à 19:00

XSCANDALE – TOUS LES SAMEDIS Le concept ? Il n’y en a pas … En clair c’est Marseille BB !!!! C’est un joyeux bordel musical, bouées, canon à confettis et billets conso gagnants. Amevicious et Fabien Sorrentino les DJs les plus déjantés qu’on ait trouvé pour orchestrer ce grand bal des fous ! #SUNSETHOUR De 19h à 21h, prenez un verre et nos équipes vous offrent le deuxième PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Vous n’avez pas votre vaccin ou votre PCR ? Vous pourrez faire votre test antigènique sur place . De 18h30 à 00H30 devant la Pharmacie des Terrasses du Port. N’oubliez pas votre carte vitale ! Le temps de grimper nous rejoindre vous recevrez votre QR code par sms. RESERVATIONS ◌ Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 ◌ Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place dans nos foodtrucks ! PASS PARKING NUMÉRIQUE IndiGo, parking des Les Terrasses du Port, et le R2 I Le Rooftop s’associent pour vous faire bénéficier des tarifs préférentiels. Pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple : Dès votre arrivée au R2 I Le Rooftop, faites valider votre ticket au vestiaire pour ne payer que 8€ en sortie de parking. Offre valable du mardi au samedi de 18h à 07h. Retrouvez L’organisation sur Facebook et Instagram ⚠ Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d’entrée. L’établissement est interdit aux mineurs. ⚠ Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs.

A partir de 10€ en pré-vente

♫CLUBBING♫

R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00