OPENING – WINTER IS COMING • LES MÔMES Montpellier, 1 octobre 2021, Montpellier.

OPENING – WINTER IS COMING • LES MÔMES 2021-10-01 – 2021-10-02

Montpellier Hérault

This is an happy place – Winter is coming…

Une immersion unique dans la jungle du vendredi 1er au samedi 2 octobre de 18:00 à 01:00 du matin.

Tenez-vous prêt, vous allez en prendre plein les yeux

Les Mômes vous préparent 2 nuits de pure folie, pour votre plus grand bonheur !

AU MENU

VENDREDI 1ER OCTOBRE

Notre dj Germain Rojo fera vibrer vos coeurs tout au long de la soirée

Notre magicien Ben Aymerich vous fera vivre une expérience unique !

SAMEDI 2 OCTOBRE

Notre dj Sebastien Alegr vous fera danser toute la soirée aux rythmes effrénés

Notre magicien Ben Aymerich vous fera vivre une expérience unique !

Et pour couronner le tout un diner show exceptionnel produit par Target Group

On vous attends nombreux pour le show !

L’accès se fera uniquement sur présentation d’un pass sanitaire

Réservations au 04 34 08 23 98

dernière mise à jour : 2021-09-22 par