OPENING SUNBLOCK – RAP US – INDEPENDANCE DAY R2 Rooftop, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Marseille.

OPENING SUNBLOCK – RAP US – INDEPENDANCE DAY

R2 Rooftop, le dimanche 4 juillet à 19:00

Opening Sunblock – Independance DAY Dimanche on grimpe se mettre à l’heure américaine et on chill aux rythmes des meilleurs classiques urbains. Andyman – Kevin McFly – Jon Rocca aux platines ! Promis, Sunday is a très très good day ! #SUNSETHOUR De 19h à 21h, prenez un verre et nos équipes vous offrent le deuxième ♥ PASS SANITAIRE Vous n’avez pas votre vaccin ou votre PCR ? Vous pourrez faire votre test antigènique sur place . De 18h30 à 00H30 devant la Pharmacie des Terrasses du Port. N’oubliez pas votre carte vitale ! Le temps de grimper nous rejoindre vous recevrez votre QR code par sms. RESERVATIONS ◌ Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 ◌ Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place dans nos foodtrucks ! PASS PARKING NUMÉRIQUE IndiGo, parking des Les Terrasses du Port, et le R2 I Le Rooftop s’associent pour vous faire bénéficier des tarifs préférentiels. Pour pouvoir en bénéficier, rien de plus simple : Dès votre arrivée au R2 I Le Rooftop, faites valider votre ticket au vestiaire pour ne payer que 8€ en sortie de parking. Offre valable du mardi au samedi de 18h à 07h. Retrouvez L’organisation sur Facebook et Instagram Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d’entrée. L’établissement est interdit aux mineurs. Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs.

A partir de 10€ en pré-vente

♫♫♫

R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T19:00:00 2021-07-04T02:00:00