Lundi 17.08.21 – De 19h00 à 01h00 en direct des Plages du Prado ! // OPENING BEACH SOCCER // BY APERO LOUNDGE et DELTA FESTIVAL // @Les Nocturnes du BEACH Soccer Marseille. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Pour cette cinquième édition des nocturnes du BEACH Soccer Marseille. L’équipe du Delta Festival et celle des apèro loundge sera en charge cette année de l’opening le lundi 16 août avec leur savoir-faire en matière de festival en plein air . Les Nocturnes du Beach soccer c’est quoi ? Un apéro les pieds dans le sable, en musique, une coupe à la main dans un village artificiel créé pour l’occasion. On vous laisse imaginer la soirée d’anthologie à ne pas ratez pour démarrer cette semaine en beauté ! On vous conseille de vous jeter sur les places, elles seront comme chaque année en quantité limitée. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ FOOD & DRINKS : ► Bar à cocktails ► Assiettes de Tapas et Fooding . ► Espace VIP dans un site éphémère et sécurisé. Programation de la semaine : Voir #event : [https://www.facebook.com/events/218961316661729?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D](https://www.facebook.com/events/218961316661729?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ACCÈS GRATUIT : Uniquement sur Bracelets ou Billet électronique à récupérer gratuitement : Auprès de l’#Infoline : 0778216466 ou Via le lien #LePotCommun : [https://www.cityvent.com/events/g5u81g4s](https://www.cityvent.com/events/g5u81g4s) La présentation d’une invitation ne garantit pas l’accès mais la gratuité, une tenue et attitude correctes seront exigées. Événement interdit aux mineurs. Lien Maps : [https://goo.gl/maps/nBgiJEVSdNvtTRni7](https://goo.gl/maps/nBgiJEVSdNvtTRni7) ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOLINE : 0778216466

plages du prado pages du prado 13008 marseille Marseille



2021-08-17T19:00:00 2021-08-17T01:00:00