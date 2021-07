Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux, Seine-Maritime Opening ForgesBeach Forges-les-Eaux Forges-les-Eaux Catégories d’évènement: Forges-les-Eaux

Opening ForgesBeach 2021-07-09 – 2021-07-09 Domaine de Forges Avenue des Sources
Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Forges-les-Eaux Seine-Maritime Rendez-vous le week end du 9 et 10 juillet pour l’OPENING du Forges Beach ! Concerts, feux d’artifice, burger party, bar à mojitos. – Vendredi 9 juillet : concert de Manu Lanvin de 21h30 à 23h suivi d’un grand feu d’artifice

– Samedi 10 juillet : SET apéro avec Cécile Charbonnel de 18h30 à 20h puis concert d'Allan Adoté de 21h30 à 23h

– Samedi 10 juillet : SET apéro avec Cécile Charbonnel de 18h30 à 20h puis concert d'Allan Adoté de 21h30 à 23h

– Samedi 10 juillet : SET apéro avec Cécile Charbonnel de 18h30 à 20h puis concert d'Allan Adoté de 21h30 à 23h

