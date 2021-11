OPENING EXCESS – AMEVICOUS & VENGA R2 Rooftop, 6 novembre 2021, Marseille.

OPENING EXCESS – AMEVICOUS & VENGA

R2 Rooftop, le samedi 6 novembre à 19:00

Excess ❌ – “Trop grande quantité ; dépassement de la mesure normale.” Rendez-vous tous les Samedis pour LA nouvelle soirée du R2 : Excess ❌ ! On descend d’un niveau et on se retrouve dans un lieu plus intimiste, chauffé et à l’abri des caprices de l’hiver ! Excess c’est la définition de la fête, la vraie, tout dans l’excès ! Mais on ne vous en dit pas plus et on vous attend pour l’opening ce Samedi de 19h à 02h ! Tarifs Entrée gratuite avant 20H pour les 300 premiers arrivés ! 10 euros sur place 15 euros après minuit LINE UP: AMEVICIOUS & VENGA FOODING CARTE GOURMANDE PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Kit d’acces au rooftop attestion de vaccination sous format qr code sur téléphone test PCR ou Antigenique de moins de 72h sous format qr code sur téléphone Piece d’identité obligatoire. ( permis, carte d’identité, carte vitale, passeport valident) PAS DE PRESENTATION SUR LE TÉLÉPHONE ⚠️ ⚠ Tenue correcte exigée, la direction se réserve le droit d’entrée même avec une prévente. L’établissement est interdit aux mineurs. ⚠ Un contrôle d’identité avec pièces d’identités valides (carte d’identité, carte vitale, passeport, permis de conduire) et non présentées sur téléphone est effectué tous les soirs. RESERVATIONS ◌ Tel : 06 70 36 78 35 / 04 91 91 79 39 ◌ Mail : [reservations@airdemarseille.com](mailto:reservations@airdemarseille.com) ◌ Restauration sur place

R2 Rooftop Les Terrasses Du Port 9, Quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T19:00:00 2021-11-06T02:00:00