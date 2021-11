OPENING DU GROOVE Le Groove, 5 novembre 2021, Genève.

**OPENING DU GROOVE** Après de long mois de travail, le consortium Groove formé par le Collectif nocturne et le Corner 25 vous propose une programmation à son image ! La salle culturelle nocturne pluridisciplinaire de l’écoquartier de la Jonction ouvre enfin ses portes ! Entre arts vivants et musique live, sound system et performances, ateliers et danse, venez découvrir ses espaces les 5, 6, et 7 novembre ! __________________________________________ **VEN 5 NOV / 19h30 – 5h / Prix libre / 16 ans à partir de 22h** _Inauguration des espaces !_ Jour 1, on y est ! Venez découvrir le lieu espace par espace, performance après performance. La première soirée offrira une programmation éclectique et pluridisciplinaire mettant à l’honneur le Live Music ! **LINE UP 100% local** **19h30 : Performances & découverte des espaces** • Danse contemporaine – Grégoire Malandain • Performance – Les Globuleuxes • Lecture dansée – Sarah Marie • Performance pluridisciplinaire – Gabin Schoendorf, Cyan Huescar et Tamara Savelieff-Horan • Ziedonis (Vjing) **22h00 : Début des concerts & découverte de la salle** • Cocalisa (Pop & other cool stuff – Musique Live) • Performance Danse & House – House of the Rising Fun • Iguane (Ancestral Psychedelic Rock – Musique Live) • Cold Bath (Noise-pop – Musique Live) • Termoz Gang (Latin music et Eclectic Groove – Dj set) __________________________________________ **SAM 6 NOV / 20h – 5h / Prix libre / Dès 16 ans** _Le Corner 25 rouvre au Groove !_ Jour 2, après une (trop) longue attente au côté du Collectif Nocturne. Découvrez le nouveau lieu de résidence du Corner 25 pour vibrer au son des productions locales et des artistes émergents ! Good vibz only ! **LINE UP 100% local 20h00 : Warm up & Musique live** • Warm up Corner25 (roots-ska) • Dubalist (Reggae/Dub – Live Set) • Cosmic Shuffling (Rocksteady & Ska – Musique Live) **00h15 : Strictly big tunes by Corner Crew & Guests** • Junior Roy (MC) • I-Fi (MC) • Little Warrior (MC) • CORNER 25 CREW (Reggae/Dub) : Jah Roots Hi-Fi, Unity Sound, High Frequency, Coco, Humanity Sound, King’s Tone, Lion Youth, Sista Anne Marie, Radikal Vibrations, O’Real Powered by Jah Roots Hi-Fi Sound System. • Etmel et Ido (Vjing) __________________________________________ **DIM 7 NOV / 15h – 21h / Entrée libre / Pour les petits et les plus grands** _A l’Ecoquartier de la Jonction, pour touxtes !_ Jour 3 : arts vivants, fresque participative, magie, ateliers, danse et écriture, sérigraphie, improvisation théâtrale suivies de projections de courts-métrages. Le Collectif Nocturne et le Corner 25 invitent tout le quartier à venir clôturer ce week-end d’inauguration de manière festive et conviviale ! Le tout accompagné d’un goûter et d’un apéro en collaboration avec la Boulangerie Leonhard Bretzel et l’épicerie participative Le Nid du quartier. **LINE UP 100% local 15h00 : Goûter offert, fresque participative & arts vivants** • Gouter offert par Le Groove X Boulangerie Leonhard Bretzel • Fresque participative – Cirrus la collective • Spectacle de magie – Mister Blanc • Casse-têtes et bulles de savon géantes – Bernard Gisin • Atelier de sérigraphie – Poney Club • 15h-17h Atelier Entre mots et mouvements – Sarah Marie* • 17h-18h Atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale – Compagnie Sans Encre* **18h00 : Improvisation théâtrale & apéro dégustation** • Spectacle d’impro – Compagnie Sans Encre • Apéro-terroir X Le Nid **19h30 : Projection de courts-métrages** • «HOTEL MOTEL» de Alice Denyse • «UTOPIA» de zelia Zanone, Emma Candia et Raphael Probst • «LA MAUVAISE HERBE» de Sirak Ghere Inscription aux ateliers (gratuit) : [[ateliers@legroove.ch](mailto:ateliers@legroove.ch)](mailto:ateliers@legroove.ch) ou via la page Instagram ou Facebook du Groove. __________________________________________ **INFORMATIONS PRATIQUES** ⚠️ CB non acceptée / ONLY CASH ⚠️ Certificat Covid et pièce d’identité requis Rue des Gazomètres 9, 1205 Genève Le Groove souhaite être un endroit safe et inclusif, toutes formes de discrimination ou de violence n’est pas tolérées.

Prix libre : vendredi/samedi , Entrée libre : dimanche

La salle culturelle nocturne et pluridisciplinaire du Groove ouvre enfin ses portes !

Le Groove Boulevard de Saint-Georges 21 Genève Jonction



