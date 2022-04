Opening de la Kanöpée Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre Après un long hiver d’attente, la Kanöpée réouvre ses portes et croyez bien que c’est pour faire la fête !

Au programme un DJ Set de folie : MAX &XL.

Deux food trucks seront là pour l’occasion.

Après un long hiver d'attente, la Kanöpée réouvre ses portes et croyez bien que c'est pour faire la fête !

Au programme un DJ Set de folie : MAX &XL.

Deux food trucks seront là pour l'occasion.

Possibilité de camper gratuitement sur place ( à l'aide de vos tentes ). Pensez à covoiturer, le parking est limité.

+33 6 79 05 39 28

Au programme un DJ Set de folie : MAX &XL.

Deux food trucks seront là pour l’occasion.

La Kanöpée 14 Rue de la Vieille Noue Moncoutant-sur-Sèvre

