Baby Club, le jeudi 8 juillet à 23:59

Billetterie bientôt en ligne !! On attendait avec impatience de vous l’annoncer et on peut enfin le dire: le Baby réouvre ses portes ce jeudi 08 juillet ! Quel bonheur de vous retrouvez, et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais sans une deuxième, nous vous avons réservé pas mal de surprises dans notre club 2.0 Toute l’équipe à hâte de vous voir danser après un an et demi de fermeture, on espère que vos répétitions dansantes à la maison vont enfin porter leur fruits! Au vue de la crise sanitaire le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt. Vous pouvez aussi réserver votre table au : 0619982922 – LINE UP – Supreme Five Panel x Just’N Toko FAB AYO B – INFORMATIONS – L’accès au Baby Club se fait uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace test rapide est également disponible à l’entrée du club .

♫ELECTRO♫

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T23:59:00 2021-07-08T06:00:00