Open’Air Guérande La coulée verte, 27 août 2021, Guerande.

Open’Air Guérande

du vendredi 27 août au samedi 28 août à La coulée verte

Pour bien finir l’été, le festival Open Air ! Spectacles et concerts avec la Cie les Diaboliks et les groupes Féroce et Chaman Songa. Entrée gratuite **Vendredi 27 août** _Boulevard du Nord_ 18h15: Spectacle Les Diaboliks 19h30-23h00 : Concerts * The Sandman Sangha * Phéroce **Samedi 28 août ** _Parc de La Madeleine_ 16h30-19h30 : Jeux en bois et lecture de contes 17h00 – 19h30 : Spectcale et inittion de drapé aérien 19h30 – 23h00 : Concerts * Tur’bulence * La Belle Bleue

La coulée verte Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guerande



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T18:15:00 2021-08-27T23:00:00;2021-08-28T16:30:00 2021-08-28T23:00:00