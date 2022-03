Open Yourte “Des semis contre le racisme” Association Vir’Volt Solidarités Jeunesses Ile de France La Ferté-Alais Catégories d’évènement: Essonne

Association Vir’Volt Solidarités Jeunesses Ile de France, le mercredi 23 mars à 16:00

Les volontaires internationaux de l’association Vir’Volt, vous proposent de les rencontrer pour échanger autour de la biodiversité, et de la diversité des cultures du monde. Avec ces jeunes issus de cultures différentes, vous réaliserez des semis de printemps issus de l’agricultures biologiques que vous pourrez emporter chez vous, et vous pourrez participer à un atelier interactif autour de la lutte contre le racisme et les discrimination liées à l’origine géographique, sociale, ethnique ou culturelle. Comme dans le règne végétal, la coopération est l’attiutude naturelle qui permet aux humains de fonctionner entre eux et d’améliorer leur bien être. L’association Vir’Volt propose aux habitants d’imaginer de vivre comme des plantes !

Entrée libre, inscription obligatoire pour les groupes

Un atelier collectif autour des jeunes pousses à mettre au jardin, et un atelier d’échange autour de la lutte contre les discriminations. Association Vir’Volt Solidarités Jeunesses Ile de France 0 chemin de la sabliere 91590 Ferté Alais La Ferté-Alais Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T16:00:00 2022-03-23T19:00:00

