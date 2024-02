Open Territorial Nouvelle Aquitaine Espoir 1 (U18-16-14-12) Lacanau Surf Club Lacanau, samedi 16 mars 2024.

Open Territorial Nouvelle Aquitaine Espoir 1 (U18-16-14-12) Lacanau Surf Club Lacanau Gironde

La compétition se déroulera à Lacanau Océan

Club partenaire Lacanau Surf Club

Discipline short board, bodyboard, longboard, sup vagues, Bodysurf

Ouverture des inscriptions 13 avril 2023 sur Stact

Clôture des inscriptions mercredi 19 Avril 2023 (minuit)

Lien https://bsview.s3.amazonaws.com/registration.html…

Modalités d’inscription :

• Tarif 30euros (comprenant l’inscription), repas du midi non pris en charge

Inscription possible sur place 35 euros (Dans la limite des places restantes)

• Licenciés titulaires d’une licence Compétition de nationalité française ou européen

• Compétition ouverte 75% aux compétiteurs du territoire Nouvelle-Aquitaine et

25% des places restantes pour les meilleurs classés inscrits des autres Ligue.

• Compétition (Simple) avec système de priorité .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Lacanau Surf Club Boulevard de la Plage

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine

