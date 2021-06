La baule 113 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule, Loire-Atlantique Open Tennis Country Club Barrière La Baule 113 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Les meilleurs 1re série se mesureront en tournoi au Country-club du groupe Barrière. Le club baulois est inscrit cette année au Circuit national des Grands tournois et organise l’Open masculin Tennis Country-club Barrière La Baule, du mardi 8 au dimanche 20 juin. Catégorie de l’événement : 3* (la plus haute catégorie) Spectateurs : entrée libre Matchs tous les jours tout la journée à partir de 10h Les meilleurs 1re série se mesureront en tournoi au Country-club du groupe Barrière. Le club baulois est inscrit cette année au Circuit national des Grands tournois et organise l’Open masculin Ten… 113 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule 113 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-08T10:00:00 2021-06-08T20:00:00;2021-06-09T10:00:00 2021-06-09T20:00:00;2021-06-10T10:00:00 2021-06-10T20:00:00;2021-06-11T10:00:00 2021-06-11T20:00:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T20:00:00;2021-06-13T10:00:00 2021-06-13T20:00:00;2021-06-14T10:00:00 2021-06-14T20:00:00;2021-06-15T10:00:00 2021-06-15T20:00:00;2021-06-16T10:00:00 2021-06-16T20:00:00;2021-06-17T10:00:00 2021-06-17T20:00:00;2021-06-18T10:00:00 2021-06-18T20:00:00;2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T20:00:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T20:00:00

