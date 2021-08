OPEN SWIM STARS Toulouse, 5 septembre 2021, Toulouse.

OPEN SWIM STARS 2021-09-05 09:00:00 – 2021-09-05 13:00:00 Place de la Daurade BERGES DE LA GARONNE

Toulouse Haute-Garonne

Au programme 4 épreuves vous attendent : 1 km, 2,5 km, 5 km et 5 km palmes !

Curieux, compétiteur ou amateur de défi ? Venez vivre l’expérience des Open Swim Stars !

En quête de fun ou d’un défi sportif, nagez jusqu’à la Place de la Daurade !

Venez nager en toute sécurité !

Au programme cette année:

Trois parcours dans la Garonne: 1km, 2.5 km et 5 km.

Les départs sont donnés de la Pointe de l’Ile du ramier (Club de l’Émulation Nautique) et arrivées Place de la Daurade.

Le parcours du 2.5 km et 5 km s’effectuent avec une remontée de la Garonne sur 750 m et 2 km. Le 1 km est en ligne droite.

Le Samedi 04 septembre:

De 14h00 à 19h00 : retrait des bonnets à l’Émulation Nautique

Le Dimanche 8 septembre :

A partir de 8h00 : retrait des bonnets

9h45: Briefing

À partir de 10h00: Départs !

Plus de détail sur le programme sur le site: www.openswimstars.com/toulouse

Notre évènement éco-responsable et ouvert à tous retrouve les bords de la Garonne pour une cinquième édition !

Nagez au coeur de Toulouse !

dernière mise à jour : 2021-08-26 par