OPEN SWIM STARS Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Vosges

OPEN SWIM STARS Gérardmer, 9 juillet 2022, Gérardmer. OPEN SWIM STARS Union Nautique 21 Rte d’Epinal Gérardmer

2022-07-09 – 2022-07-09 Union Nautique 21 Rte d’Epinal

Gérardmer Vosges Gérardmer Les épreuves se déroulent dans le lac de Gérardmer. 1 km, 2.5 km et 5 km. Inscription et informations détaillées sur le site web. Réglementation en PJ Gérardmer Union Nautique 21 Rte d’Epinal Gérardmer

dernière mise à jour : 2022-04-15 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Gérardmer, Vosges Autres Lieu Gérardmer Adresse Union Nautique 21 Rte d'Epinal Ville Gérardmer lieuville Union Nautique 21 Rte d'Epinal Gérardmer Departement Vosges

Gérardmer Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/

OPEN SWIM STARS Gérardmer 2022-07-09 was last modified: by OPEN SWIM STARS Gérardmer Gérardmer 9 juillet 2022 Gérardmer Vosges

Gérardmer Vosges