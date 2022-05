Open Swim Stars – 2ère édition Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Open Swim Stars – 2ère édition Le Havre

2022-06-18

Cet événement éco-responsable et ouvert à tous arrive au Havre le samedi 18 juin pour unedeuxième édition festive ! Au programme, 4 épreuves vous attendent : 1km, 2,5 km, 5 km ou en relais (4x500m). Curieux, compétiteur ou amateur de défi ? Venez vivre l'expérience des Open Swim Stars Harmonie Mutuelle ! En quête de fun ou d'un défi sportif, jetez-vous à l'eau dans le Bassin du Commerce ! Venez nager en toute sécurité ! Lors de l'édition 2021, 1/4 des participants découvrait l'eau libre, alors pourquoi pas vous ?

