OPEN SPIRITS Toulouse, 11 décembre 2021, Toulouse.

OPEN SPIRITS ROOFTOP MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS ESPACES VANEL 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse

Toulouse Haute-Garonne

9 EUR 9 17 La Cave « La Source » organise le premier Salon Artisanal des Spiritueux à Toulouse en toute simplicité et accessibilité.

Découvrez-y le travail des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour pour distiller, assembler, magnifier les plus belles expressions de l’art de la distillation.

Au programme : dégustations, masterclass, cocktails et restauration.

Avec plus de 66 exposants, voici un évènement à ne pas rater !

Découvrez le savoir-faire des différentes distilleries du monde à l’Open Spirits !

