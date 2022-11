OPEN SCREEN, 9 mars 2023, .

OPEN SCREEN



2023-03-09 – 2023-03-09

EUR Un jeudi par mois à 20h30, nous vous invitons à une séance publique gratuite ( open screen ), animée par le Cloud.

Au programme : le visionnement de courts métrages et un échange avec le public sur le thème prédéfini.

Qui sommes nous ? Le Cloud est un collectif de jeunes qui se réunit au cinéma pour partager, créer et échanger autour de l’image et l’audiovisuel.

Que fait-on au Cloud ? On fait des rencontres, on visionne des courts métrages, on prend du bon temps ensemble.

Si tu as des questions ou besoin d’infos, n’hésite pas à nous contacter ici : p.cinecloud@gmail.com ou sur notre instagram @cinecloud_py

