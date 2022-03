Open Roubaix, programme du mois Parvis du musée La Piscine, 3 avril 2022, Roubaix.

Open Roubaix, programme du mois

du dimanche 3 avril au dimanche 3 juillet à Parvis du musée La Piscine

Le 1er dimanche du mois, pour que les nombreux visiteurs du musée La Piscine Roubaix (gratuit ce jour là) puissent prolonger leur découverte de Roubaix, différents commerçants et structures culturelles ouvrent leurs portes, avec une programmation différente selon les dates. **Dimanche 3 avril 2022 :** > Découvrez les collections permanentes du musée La Piscine (entrée gratuite) et aussi les nouvelles expositions temporaires (entrée payante) : Boris Taslitzky, Johan Creten, Gérard Cochet, Novalis Terra… **> Extrait du programme** [à consulter en ligne.](https://www.calameo.com/roubaixtourisme/read/0033219418a7dd27415c4) Avec l’ouverture de la saison Urbain.es à La Condition Publique, les Journées Européennes des Métiers d’art aux Ateliers Jouret et à La Maison Verte, le vide atelier de créateurs au Grand Bassin, des expositions à La Manufacture, La Plus Petite Galerie du Monde, le Fil Rouge. **> Retrouvez aussi :** – A La Villa Cavrois, Mobilier et remeublement : redécouvrez l’histoire du mobilier à l’occasion de la restitution de la table de la salle à manger. 11h à 18h – A la Galerie Anne Locmant, Ceci n’est pas une boulangerie (35bis av. Jean Lebas) : les oeuvres de Jean Jacques Maho et Povera Slow Design. 11h45 à 14h, 14h45 à 18h30 – A la Galerie Topositropos (41 rue du Grand Chemin) : l’exposition de Dominique Lenoir. 15h à 18h – Chez Roubaix Custom (47 av. Jean Lebas): les oeuvres de Santa Lvcia, artiste tatoueuse et peintre. 14h à 19h **> Visite du centre-ville** : Roubaix Tourisme propose une visite gratuite du centre-ville au départ du parvis devant La Piscine. Une partie de la jauge [disponible à la réservation en ligne](https://www.weezevent.com/open-roubaix), une partie sur place le jour-même (dans la limite de 25 pers maximum).

Prolongez votre découverte de Roubaix dans d’autres structures culturelles !

Parvis du musée La Piscine rue de l’esperance roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:00:00;2022-07-03T11:00:00 2022-07-03T18:00:00