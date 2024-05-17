Open régional billard anglais black ball 2024 COSEC Dinard
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Open régional billard anglais black ball 2024 COSEC Dinard, vendredi 17 mai 2024.
Open régional billard anglais black ball 2024 COSEC Dinard Ille-et-Vilaine
Open régional billard anglais black ball 2024, organisée par Dinard Pool Section
du vendredi 17 au lundi 20 mai 9H
Entrée libre .
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon
Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne bar-le-skipper@wanadoo.fr
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-05-17 09:00:00
fin : 2024-05-20
L’événement Open régional billard anglais black ball 2024 Dinard a été mis à jour le 2024-01-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme