L’Open piano propose aux pianistes de tous niveaux et aux amateurs d’art de tout âge une immersion musicale : cours d’instrument individuels et collectifs, ateliers de yoga et d’écriture, et deux journées thématiques, l’une sur Ravel et l’autre sur les couleurs.

Ce stage est proposé par Sylvie Huguenin, professeure de piano et la Compagnie des Cigales.

Journées Ravel et Teintes et Nuances avec les musiciens Tom Rioult, organiste et pianiste, François

Chesnel , et Betty Jardin, professeur de yoga.

Informations pratiques :

Les groupes sont composés de 10 à 12 participants, les débutants sont acceptés (cycle 1).

Le stage est proposé aux adultes et enfants à partir de 10 ans.

Dates limites d’inscription : session de juillet (le 30 juin) et session de août (le 2 août)

Renseignements, tarifs et inscriptions : cigales14@yahoo.fr

Renseignements musicaux : sylvie.huguenin@free.fr

