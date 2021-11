Open paratennis du Loiret Complexe sportif de la foret, 4 novembre 2021, Saran.

Annulé l’an passé en raison de la crise sanitaire, l’Open paratennis du Loiret est de retour du 4 au 7 novembre au complexe de la Forêt (Fleury-les-Aubrais). Et pour ses 20 ans, le tournoi voit les choses en grand, entre un plateau des plus relevés, et la présence d’une marraine d’exception, la Miss France 1992, mannequin et actrice, Linda Hardy. Sur le court, 14 nationalités différentes, 48 athlètes (16 femmes, 32 hommes) dont 9 qui ont participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo, comme les Français Frédéric Cattanéo et Gaëtan Menguy, l’Autrichien Nico Langmann, la Française Charlotte Fairbank, la Russe Viktoriia Lvova ou la Japonaise Manami Tanaka. À souligner également la présence de Pauline Deroulede, N°4 française, N°50 mondiale et championne de France en titre, de Jiske Griffioen, N°3 hollandaise, N°9 mondial, ancienne N°1 mondiale, médaillée d’or en simple et en double aux Jeux Paralympiques de Rio, ou encore Guilhem Laget (N°21 mondial), Nico Langmann (N°22 mondial). Du 4 au 7 novembre. Complexe de la Forêt (Fleury). Entrée gratuite. [http://openparatennisduloiret.fr](http://openparatennisduloiret.fr)

L’Open paratennis du Loiret, 21e du nom, s’annonce comme une édition d’exception, placée sous le marrainage de l’actrice, mannequin et ex-Miss France Linda Hardy.

