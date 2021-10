Saint-Étienne Salle Jacques Brel Loire, Saint-Étienne OPEN ORCHESTRA – Orchestre professionnel d’Est Ensemble Salle Jacques Brel Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

OPEN ORCHESTRA – Orchestre professionnel d’Est Ensemble Salle Jacques Brel, 5 décembre 2021, Saint-Étienne. OPEN ORCHESTRA – Orchestre professionnel d’Est Ensemble

Salle Jacques Brel, le dimanche 5 décembre à 16:00

Vous connaissiez le Symphonique d’Est Ensemble ? Venez découvrir l’Open Orchestra ! Formation professionnelle constituée des enseignants du réseau des conservatoires d’Est Ensemble, mais aussi d’élèves en classe préparatoire, l’Open Orchestra est un orchestre à vents, orchestre à géométrie variable qui évoluera dans le temps en fonctions des projets musicaux. Pour cette 1ère édition, dirigée par Pierre Petit, un orchestre à vents sera mixé aux musiques actuelles pour un concert haut en couleurs. Le réseau des conservatoires d’Est Ensemble encourageant la création musicale, une commande d’oeuvre a été passée pour l’occasion au compositeur et vibrationniste de jazz Franck Tortiller dont vous aurez l’honneur d’assister à sa première. Entre création contemporaine, groove et musique planante, voici un vent de fraîcheur pour vitaminer l’hiver ! Œuvres de Etcheverry – Hazo – Verhelst – Hisaishi – Moriconne… En partenariat avec la ville de Pantin Concert donné également le samedi 4 décembre 2021 à 20h30 salle Malraux à Bondy

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Réservation : https://my.weezevent.com/concert-de-lopen-orchestra-1

Orchestre à vent et musiques actuelles – direction Pierre Petit Salle Jacques Brel 42 rue Edouard Vaillant Pantin Saint-Étienne Loire

