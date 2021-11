OPEN ORCHESTRA – Orchestre des enseignants d’Est Ensemble Salle Jacques Brel, 5 décembre 2021, Pantin.

Salle Jacques Brel, le dimanche 5 décembre à 16:00

Savourez une soirée de détente musicale en découvrant ou redécouvrant des MUSIQUES DE FILMS EN VERSION ORCHESTRALE, mais aussi une composition originale commandée par Est Ensemble au compositeur et vibrationniste de jazz Franck Tortiller, qui sera jouée pour la toute première fois sous la direction de Pierre Petit. Entre création contemporaine, groove et musique planante, voici un vent de fraîcheur pour dynamiser l’hiver : **SYMPHONIE IMAGINAIRE de Marc ETCHEVERRY** **ARASBESQUE de Samuel HAZO** **SONG FOR JAPAN de Steven VERHELST** **PRINCESSE MONONOKÉ de Joe HISAISHI** **MOMENT FOR MORICONNE (medley)** **DANCER IN THE DARK de BJORK** **GROVING AROUND de Otto M. SCHWARTZ** **THE MAGNIFICENT WORLD OF FRANK ZAPPA de Frank TORTILLER**

Entrée libre sur réservation

Vous connaissiez le Symphonique d’Est Ensemble ? Venez découvrir l’Open Orchestra composé des enseignants du réseau des conservatoires d’Est Ensemble et d’élèves en classe préparatoire!

Salle Jacques Brel 42 avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin Pantin Seine-Saint-Denis



