Open Mic + Sizaye (Showcase) + DJ Set Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 13 mai 2022, Nantes.

2022-05-13

Horaire : 20:30

Gratuit : oui

Le Fil Rouge est un collectif d’acteurs bien décidés à faire bouger le milieu du rap nantais. Multitâches, ils officient sous des casquettes de média, organisateurs d’événements et d’open-mics, label, studio d’enregistrement, producteurs audiovisuel… le collectif est aussi coordinateur de la branche française du “End of the Weak”, un contest international d’improvisation rap. Envie de prendre le micro ? Pour cette carte blanche, Le Fil Rouge propose un Open Mic ouvert à toutes et tous. La soirée se clôturera avec le showcase de Sizaye. Open Mic I Rap Si vous êtes un·e amateur·rice de rap nantais et écumez les scènes ouvertes, vous avez sans doute déjà entendu le gimmick “Passe, passe le mic’ : il y a du monde sur le Fil Rouge”, inspiré de la phase légendaire du groupe NTM. A l’occasion de cette carte blanche, Le Fil Rouge propose un nouvel open mic à destination de tous et toutes les rappeur·euses. Venez écouter les performances des artistes locaux et pourquoi pas prendre le micro à votre tour ! L’open mic est ouvert à toustes et sans inscription : les MC ont droit de proposer jusqu’à 16 mesures chacun·es sur une instrumentale au choix (Boom Bap ou Trap). > Site / FB Sizaye I Showcase I Rap C’est en 2018 que Sizaye se fait repérer, après avoir remporté le titre du concours End of The Weak France à Paris. Depuis, il enchaîne les projets et les premières parties d’artistes d’envergure tels que Hugo TSR, RK ou encore IAM. Il a sorti récemment son troisième album, 4ème Mur, dans lequel on retrouve tous les ingrédients qui font l’unicité de son rap : un flow acéré, un verbe tranchant, le tout souligné par des instrumentales contemporaines. > YT Une carte blanche de Trempo au Fil Rouge. Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde…

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com 02 40 46 66 33 https://www.trempo.com/