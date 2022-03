Open Mic / Scène ouverte La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Open Mic / Scène ouverte La CLEF, 21 avril 2022, Saint-Germain-en-Laye. Open Mic / Scène ouverte

La CLEF, le jeudi 21 avril à 19:30

Compositions, reprises, improvisations… à vous de jouer ! La CLEF invite les chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes qui le souhaitent à prendre le micro, une guitare pour séduire les curieux dans le hall, le tout dans une ambiance bienveillante et décontractée. **N’attendez plus pour vous lancer !** **Contactez-nous pour plus de renseignements** [[animation@laclef.asso.fr](mailto:animation@laclef.asso.fr)](mailto:animation@laclef.asso.fr) (Mélanie / Constance)

Entrée libre

Compositions, reprises, improvisations… Alors… À qui le tour ? N’attendez plus une seconde et venez exprimer votre talent ! La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T19:30:00 2022-04-21T21:00:00

