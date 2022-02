Open Mic Salle Jacques Brel, 26 février 2022, Castanet-Tolosan.

Open Mic

Salle Jacques Brel, le samedi 26 février à 19:30

Les soirées Open mic sont organisées plusieurs fois dans l’année par la MJC Castanet-T. en partenariat avec le rappeur local Denfima et Welcom Music. Elles ont pour but de faire découvrir de nouveaux jeunes talents du rap et du hip hop et de permettre aux gagnants de chaque édition d’obtenir des prix afin de développer leurs projets (heures d’enregistrement en studio, tournage de clip vidéo…). C’est aussi l’opportunité de proposer des soirées aux Castanéens autour de la culture musicale hip hop. La soirée se déroule en deux parties : – Une partie showcase où des artistes présélectionnés font des concerts d’une durée de 20 minutes pour montrer leur répertoire – Une seconde partie « Open Mic » sous forme de concours où les artistes ont environ une minute pour rapper le texte de leur choix sur une musique qu’ils ne connaissent pas à l’avance. Au fur et à mesure un jury présent sélectionne les demi finalistes, les finalistes et les lauréats. Pour participer à cet événement, il suffit de s’inscrire via le lien présent sur le compte Instagram « Open Mic Castanet », tous les chanteurs, chanteuses, rappeurs, rappeuses sont acceptés : il n’y a pas de style de prédilection ! La MJC et Denfima espèrent arriver à proposer un événement de qualité malgré la situation sanitaire qui engendre beaucoup de contraintes sur un événement participatif comme celui-ci. Samedi 26 février à 20h – Auditorium de l’Espace Jacques Brel de Castanet-Tolosan

Entrée Libre

Soirée Open Mic organisée par la MJC de Castanet-T. et Welcom Music

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



2022-02-26T19:30:00 2022-02-26T23:00:00