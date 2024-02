Open Mic Cité de la Musique Romans-sur-Isère, jeudi 15 février 2024.

Open Mic Cité de la Musique Romans-sur-Isère Drôme

Après le succès des dernières scènes ouvertes rap on remet le couvert !

Venez rapper, slamer et rencontrer les rappeurs -ses du coin.

Cet open mic sera animé par Madame Bert, rappeur valentinois.

Ouvert à tous et à toutes !

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:00:00

fin : 2024-02-15

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes accueilbilletterie@lacordo.com

L’événement Open Mic Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2024-02-10 par Valence Romans Tourisme