Open mic night – avec Z / NSY BAALD Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Open mic night – avec Z / NSY BAALD Saint-Brieuc, 26 février 2022, Saint-Brieuc. Open mic night – avec Z / NSY BAALD Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2022-02-26 18:00:00 – 2022-02-26 20:00:00 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Nsy Baald fait partie du milieu rap en effervescence à Saint-Brieuc, avec un premier EP sorti il y a quelques mois. Il ouvrira cette session open mic par un mini-concert ! Puis ce sera à vous de jouer : accompagné·e du DJ Z (Holyjuice / Saint-Brieuc), vous êtes invité·e à prendre le micro pour un open mic éclectique et représentatif de la vitalité de la scène rap briochine. Il suffit de s'inscrire sur place et, quand vient votre tour, de vous laisser porter par les instrus de Z pour présenter votre meilleur texte ou impro !

+33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/

