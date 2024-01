OPEN MIC L’INCONNUE Talence, vendredi 1 mars 2024.

OPEN MIC Notre scène est ouverte, viens tester tes textes et tes productions durant l’Open Mic dans des conditions professionnelles ! Vendredi 1 mars, 20h00 L’INCONNUE Gratuit

Début : 2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T23:00:00+01:00

Tu fais du rap, du hip-hop, de la chanson, du slam ou encore du beatmaking ?

Notre scène est ouverte, viens tester tes textes et tes productions durant l’Open Mic dans des conditions professionnelles !

Les soirées Open-Mic sont organisées pour mettre à l’honneur le travail des jeunes Get Lucky durant leur semaine de stage à L’Inconnue. Cette soirée est ouverte à toutes et tous vous pouvez monter sur scène et échanger avec les stagiaires et les artistes présents !

(Si vous souhaitez monter sur scène: ouverture des inscriptions prochainement

Attention: seulement micros et clavier seront mis à disposition )

UNE SOIRÉE « GET LUCKY »

L’Open Mic appartient au projet Get Lucky qui permet à chaque jeune (11-25 ans) du quartier de Thouars de faire sa propre expérience de la musique, gratuitement.

Découvrir la musique par la pratique d’un instrument, en enregistrant un morceau pour ses proches, participer à des ateliers de découverte instrumentale ou simplement vouloir venir répéter avec ses amis c’est possible à l’Inconnue !

L'INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine

rap hip-hop