Open Mic & Jam Session Digital Village Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Le mardi 24 octobre 2023

de 19h00 à 00h00

.Public adultes. gratuit

Un open mic est un événement de type spectacle ouvert au public, où des artistes de tous genres : musiciens, chanteurs, poètes, comédiens, etc qui ont l’opportunité de monter sur scène pour présenter leur art devant un public.

Vous êtes un artiste talentueux et vous cherchez une opportunité pour montrer votre art devant un public en direct ? Vous êtes cordialement invité à notre prochain Open Mic organisé par Digital Village Paris. Notre événement est ouvert à tous les artistes émergents, que vous soyez un musicien, un chanteur, un poète, un comédien ou tout autre type d’artiste. C’est une occasion unique de présenter votre talent devant un public enthousiaste et passionné et l’opportunité de rencontrer d’autres artistes talentueux de la scène locale. Vous pourrez partager votre art, recevoir des commentaires constructifs et connecter avec d’autres artistes.

Ne manquez pas cette occasion de montrer votre talent à un public en direct. Nous avons hâte de te voir briller sur notre scène !

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact : https://www.digital-village.com/evenement-v2/open-mic-jam

Abdul Saboor Image issue du concert « à la croisée des guerres ».