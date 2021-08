Open Mic Festival OQP Théâtre de l’Oeuvre, 31 octobre 2021, Marseille.

Open Mic Festival OQP

Théâtre de l’Oeuvre, le dimanche 31 octobre à 20:00

L’open mic rap du Festival OQP tend le micro aux jeunes artistes de Marseille. L’occasion pour les jeunes de jouer sur scène devant un public, rencontrer des professionnels de l’industrie musicale et envisager une professionnalisation, des prod’, des collab’, des nouvelles tracks… Le Festival OQP : Cet événement s’inscrit dans le cadre du Festival Opération Quartiers Populaire (coproduction Compagnie Mémoires Vives, FACC, L’ŒUVRE, en partenariat avec l’Addap13). C’est pour contribuer à l’égalité des territoires et l’égalité des droits, que l’objectif central du Festival est de donner un espace de parole, de diffusion des oeuvres et des idées, de réflexion, à des territoires et des populations qui, au-delà de leurs difficultés, sont de véritables bouillons de culture. La Compagnie Mémoires Vives : Arpentant les Quartiers Populaires de différentes régions depuis 2006, la Compagnie construit avec les habitants, les jeunes, des projets de création partagés, des dynamiques artistiques et culturelles, des ateliers de création et de transmission pluridisciplinaires, des dispositifs d’accompagnement aux pratiques émergentes. Prix libre Sans réservation

Prix libre

♫♫♫

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T20:00:00 2021-10-31T23:30:00