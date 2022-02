Open Mic + docu Chapitô Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Open Mic + docu Chapitô, 23 février 2022, Bègles. Open Mic + docu

Chapitô, le mercredi 23 février à 19:00

Soirée Open Mic’ à Chapitô ouverte à tous, sur présentation du Pass Sanitaire

Entrée libre, Gratuit

Soirée Open Mic et projection d’un documentaire Chapitô 17 rue robert schuman, begles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T19:00:00 2022-02-23T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Chapitô Adresse 17 rue robert schuman, begles Ville Bègles lieuville Chapitô Bègles Departement Gironde

Chapitô Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Open Mic + docu Chapitô 2022-02-23 was last modified: by Open Mic + docu Chapitô Chapitô 23 février 2022 Bègles ChapitÔ Bègles

Bègles Gironde