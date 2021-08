Marseille Théâtre de l'Oeuvre Bouches-du-Rhône, Marseille Open mic, dans la peau du BTIR Théâtre de l’Oeuvre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Open mic, dans la peau du BTIR Théâtre de l’Oeuvre, 28 août 2021, Marseille. Open mic, dans la peau du BTIR

Théâtre de l’Oeuvre, le samedi 28 août à 16:00

Les Open Mic Dans la Peau du BTIR ont pour but de faire vivre la pratique culturelle comme facteur de développement personnel et collectif; rassembler les générations artistiques tout en suscitant des vocations professionnelles. En bref; le programme OPEN MIC DANS LA PEAU DU BTIR temps le micro aux jeunes artistes de Marseille. Cette quatrième édition sera précédée par la présentation du livre DANS LA PEAU DE L’IMMIGRE : Un livre sur le combat pour la survie d’un rêve. Auteur : Guy Roméo AMOUGOU aka GDH Com. BTIR; fondateur du BTIR. Cette quatrième édition représente également l’ultime édition; la toute dernière du programme OPEN MIC DANS LA PEAU DU BTIR; pour laisser place à un nouveau projet plus alarmant. Entrée : PRIX LIBRE. PROGRAMME : 16h00 – 18h30 : PRESENTATION DU LIVRE “DANS LA PEAU DE L’IMMIGRE “. 19h00 – 23h00 : OPEN MIC DANS LA PEAU DU BTIR.

Prix libre

♫♫♫ Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T16:00:00 2021-08-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Théâtre de l'Oeuvre Adresse 1 rue Mission de France, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Théâtre de l'Oeuvre Marseille