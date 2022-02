Open Mic’ all style & movie ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Open Mic’ all style & movie ChapitÔ, 24 février 2022, Bègles. Open Mic’ all style & movie

ChapitÔ, le jeudi 24 février à 18:00

**FILM ET SCÈNE OUVERTE** **18h30 – 20h :** Diffusion du film “Viens, on vit” moyen métrage sur la culture urbaine et le vivre ensemble suivi déchanges avec les protagonistes **21h – 23h30** : Open Mic All Styles Scène ouverte Inscriptions pour la scène : [thewilsonproductioncontact@gmail.com](mailto:thewilsonproductioncontact@gmail.com)

Entrée libre

