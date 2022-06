Open Mic, 22 octobre 2022, .

Open Mic



2022-10-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-22

En partenariat avec Zone 61.

Montre-nous ton talent et saisis ta chance de faire la 1e partie de BEN plg à La Luciole ! Viens, on te laisse le micro.

Soirée Open Mic Rap à La Luciole.

Viens tester ton flow sur la scène de La Luciole afin d’être celui ou celle qui ouvrira en première partie de BEN plg le jeudi 17 novembre et bénéficier d’un coaching personnalisé par l’artiste lui-même la veille du concert !

(Les participants sont invités à apporter leur instrumentation sur clé USB)

Sur inscription https://forms.gle/JakjR7LvyYFtdVS28

dernière mise à jour : 2022-06-24 par